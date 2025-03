Bayer & Eintracht wollen Hertha-Juwel

Hertha BSC droht der Abgang von U16-Nationalspieler Kenneth Eichhorn. Wie die ‚Bild‘ berichtet, buhlen sowohl Eintracht Frankfurt als auch Bayer Leverkusen intensiv um die Gunst des 15-Jährigen. Gegenüber den Frankfurtern soll Eichhorn bereits signalisiert haben, dass er sich eine Zusammenarbeit sehr gut vorstellen kann. Die Hertha ihrerseits hofft noch, den zentralen Mittelfeldspieler mit einem Profi-Vertrag und verbesserten Bezügen zum Bleiben bewegen zu können.

Eichhorn ist eines der größten Talente seines Jahrgangs. Bei der Alten Dame nahm er bereits am Profi-Training teil und kam für diverse Mannschaften oberhalb seiner Altersklasse zum Einsatz. Eine Berufung in den Profi-Kader scheiterte unter Ex-Trainer Cristian Fiel nur an einer Verletzung.