Bayern: Der Zeitpunkt für das erste Woltemade-Angebot

Die Einigung zwischen Nick Woltemade und dem FC Bayern sorgte für ein mittelschweres Beben in den deutschen Sportmedien. Was nachhallte, war Unverständnis vom VfB Stuttgart sowie Debatten über die mögliche Ablösesumme für den Shootingstar, der inzwischen auch A-Nationalspieler ist. Doch bevor es zum Austausch von Zahlen zwischen den Vereinen kommt, könnte es noch etwas dauern.

Laut ‚Bild‘ haben sich die Bosse beider Klubs darauf geeinigt, die konkreten Verhandlungen zu verschieben. Solange die Bayern in den USA verweilen und an der Klub-Weltmeisterschaft teilnehmen, wird es kein schriftliches Angebot geben. Die Zeit will man bei den Schwaben nutzen, um intern auszuloten, welche Summe für einen Verkauf des Torjägers gefordert werden soll.

Verhältnis entspannt

Die Wogen zwischen Sportvorstand Max Eberl und CEO Jan-Christian Dreesen aufseiten des deutschen Rekordmeisters sowie Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und Vorstandschef Alexander Wehrle aufseiten des amtierenden DFB-Pokal-Siegers sind nach anfänglichem Rumoren inzwischen wieder geglättet. Ein Austausch zwischen den handelnden Personen sorgte dafür, dass sich die Stimmung verbesserte.

Unter Umständen könnte schon zeitnah Tempo in den Poker kommen. Am Samstagabend (18 Uhr) treffen die Bayern in Atlanta auf Paris St. Germain. Gelingt es der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany nicht, den Champions League-Sieger auszuschalten, steht die Heimreise nach München an. Und dann könnte auch in Kürze das erste formelle Angebot für Woltemade in Stuttgart auf dem Schreibtisch landen.