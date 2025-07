Roma schnappt sich El Aynaoui

Die AS Rom verstärkt ihr Mittelfeld mit Neil El Aynaoui. Wie der italienische Erstligist am späten Sonntagabend verkündete, kommt der 24-Jährige vom RC Lens und unterschreibt bis 2030.

Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach 23,5 Millionen Euro nach Frankreich. Dort absolvierte El Aynaoui in zwei Saisons 56 Spiele für Lens und sammelte dabei 14 Scorerpunkte. Unterdessen befindet sich die Roma aktuell bei der Verpflichtung von Rechtsverteidiger Wesley (21/Flamengo) in den letzten Zügen. 25 Millionen Euro sollen nach Brasilien fließen. Schon vor Ort um seinen Transfer abzuschließen ist Angreifer Evan Ferguson (20), der per Leihe mit Kaufoption von Brighton & Hove Albion nach Rom kommt.