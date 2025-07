Roma arbeitet an Transfer-Doppelschlag

Die Verantwortlichen der AS Rom stellen dem neuen Trainer Gian Piero Gasperini eine schlagfertige Mannschaft zusammen. Laut Fabrizio Romano befinden sich die Giallorossi in weit fortgeschrittenen Verhandlungen mit Mittelstürmer Evan Ferguson (20) von Brighton & Hove Albion und Rechtsverteidiger Wesley (21) von Flamengo. Mit einer Einigung sei zeitnah zu rechnen.

Ferguson soll per einjähriger Leihe in die italienische Hauptstadt wechseln. Laut Gianluca Di Marzio beinhaltet der Deal eine anschließende Kaufoption über rund 40 Millionen Euro. Für Wesley bietet der dreifache Meister derzeit 25 Millionen Euro plus zusätzliche Boni. Flamengo wolle den zweifachen brasilianischen Nationalspieler jedoch nur verkaufen, wenn ein Ersatz mit brasilianischem Pass gefunden wird. Wesley selbst habe sich bereits für einen Wechsel zur Roma entschieden.