Ärger um Bayer-Neuzugang Kofane

Christian Kofane (18) droht vor seinem Wechsel zu Bayer Leverkusen Ärger mit seinem Noch-Arbeitgeber. Jorge Buergo, General-Direktor vom spanischen Zweitligisten Albacete Balompié, gibt gegenüber der ‚as‘ zu Protokoll: „Es erscheint seltsam und unverantwortlich, dass der Spieler sportliche Aktivitäten außerhalb der vertraglich festgelegten Kontrolle der Trainer von Albacete ausübt. Wenn diese Handlung wiederholt wird, werden wir rechtliche Schritte einleiten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Grund: Kofane trainiert aktuell in einer freien Fußballschule in der Region. Der Wechsel nach Leverkusen ist laut der ‚Bild‘ jedoch nicht gefährdet, sondern wird Mitte Juli – sobald die Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro greift – finalisiert.