Hoffenheim bestätigt Lemperle-Transfer

Tim Lemperle (23) steht ab der kommenden Saison bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag. Das kommunizierten die Kraichgauer nun auch erstmals öffentlich. Geschäftsführer Sport Andreas Schicker bestätigte den Transfer auf der Mitgliederversammlung am Montagabend.

Lemperle kommt ablösefrei von Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln zur TSG, da sein Kontrakt in der Domstadt ausläuft. Für den FC erzielte der Stürmer in der abgelaufenen Saison zehn Tore in 25 Zweitligaspielen.