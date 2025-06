Drei Klubs interessiert: Selke in die Premier League?

Zuletzt waren sogar Gerüchte aufgetaucht, wonach RB Leipzig über eine Rückholaktion von Davie Selke nachdenkt. Der 30-jährige Torschützenkönig der 2. Bundesliga befindet sich seit Wochen in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung beim Hamburger SV, doch die Fronten scheinen sich immer mehr zu verhärten.

Das ruft nicht nur Bundesligisten, sondern auch Mannschaften aus der Premier League auf den Plan. Aus England berichtet der ‚Express‘, dass gleich drei Vereine den Angreifer gerne ablösefrei verpflichten würden. Dabei handelt es sich um West Ham United, den FC Fulham und Leeds United.

In der Pole Position soll dem Bericht zufolge allerdings RB sein, doch auch die Premier League dürfte Selke reizen. Der Stürmer, der auf 23 Tore in 33 Spielen in der abgelaufenen Spielzeit kommt, verbrachte bislang seine gesamte Karriere in Deutschland. Für einen letzten großen Vertrag im Herbst der Karriere könnte die Insel also durchaus attraktiv sein.