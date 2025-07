Freigabe für fünf Real-Stars | Newcastles Isak-Erbe

Real sortiert aus – oder doch nicht?

Bei Real Madrid will man den Kader vor dem Saisonstart noch etwas verkleinern. Die Königlichen sind bei fünf Spielern offen für eine Trennung, berichtet die ‚as‘. Innenverteidiger David Alaba (33) und Linksverteidiger Ferland Mendy (30) dürfen bei passenden Angeboten ebenso gehen wie Mittelfeldmann Dani Ceballos (28) und Angreifer Rodrygo (24).

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Sturmjuwel Endrick (19) würde Real abgeben, zumindest für eine Saison per Leihe. Das große Problem: Der Brasilianer will nicht weg, genauso wie die anderen vier. In Madrid wurde dennoch die „Operation Abgänge“ eingeleitet, schreibt die ‚as‘.

Wer folgt auf Isak?

Der FC Liverpool will nach Frankfurts Hugo Ekitiké (23) auch noch Alexander Isak (25) an die Anfield Road locken. Al Hilal baggert ebenfalls am Schweden, hat aber nur Außenseiterchancen. Bei Newcastle United bereitet man sich jedenfalls auf einen Verkauf vor, über 100 Millionen Euro könnte ein Isak-Verkauf in die Kassen spülen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für die potenzielle Nachfolge haben die Magpies eine Shortlist erstellt. Auf dieser stehen laut der ‚Daily Mail‘ vier Namen ganz oben: Nicolas Jackson (24/FC Chelsea), Ollie Watkins (29/Aston Villa), Yoane Wissa (28/FC Brentford) und Benjamin Sesko (22/RB Leipzig). Für den Stürmer der Sachsen wären 70 bis 80 Millionen Euro als Sockelablöse zu zahlen.