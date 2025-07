Endrick trotzt dem Real-Plan

Die Zukunft von Endrick bei Real Madrid ist ungewiss. Um ihm in der kommenden Saison mehr Spielzeit zu verschaffen, würden die Königlichen den 19-Jährigen gerne verleihen. Wie ‚ESPN‘ berichtet, präferiert der Brasilianer allerdings einen Verbleib in der spanischen Hauptstadt. Nach seinem 18. Geburtstag war Endrick im vergangenen Sommer für 47,5 Millionen Euro von Palmeiras nach Madrid gewechselt und hatte einen Kontrakt bis 2030 unterzeichnet.

Der Durchbruch gelang dem Toptalent allerdings bislang nicht. Wettbewerbsübergreifend kam der Linksfuß in der vergangenen Saison nur auf 847 Spielminuten, in denen er immerhin sieben Tore und eine Vorlage beisteuerte. Mit Gonzalo García (21), der bei der Klub-WM in sechs Spielen vier Tore erzielte, gibt es nun zudem einen weiteren Konkurrenten, den Cheftrainer Xabi Alonso in der Rangordnung vor dem 14-fachen Nationalspieler sieht. Dennoch will Endrick bleiben und in die Fußstapfen von Vinicius Junior treten. Der 25-Jährige hatte in seiner Debütsaison ebenfalls mit Startschwierigkeiten zu kämpfen, etablierte sich in den vergangenen Jahren aber zum unangefochtenen Leistungsträger bei den Madrilenen.