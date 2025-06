Weitere Bundesligisten wollen Philippe

Auch trotz der Absage von Mainz 05 könnte es für Rayan Philippe nach der Sommerpause in der Bundesliga weitergehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben neben dem Hamburger SV und dem SV Werder Bremen weitere Bundesligisten ihre Hüte in den Ring geworfen. Namentlich nennt die Boulevardzeitung Eintracht Frankfurt, den 1. FC Köln, Union Berlin und den FC St. Pauli.

Unter der Anzeige geht's weiter

Philippe will Eintracht Braunschweig auch trotz des Klassenerhalts in diesem Sommer verlassen. Durch den Sieg in der Relegation gegen den 1. FC Saarbrücken hat sich das auslaufende Arbeitspapier des Stürmers jedoch verlängert. Der BTSV fordert zwischen 2,5 und drei Millionen Euro für den 24-jährigen Franzosen.