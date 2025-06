Mainz-Deal geplatzt – zwei neue Klubs wollen Philippe

Zwischen Rayan Philippe und dem 1. FSV Mainz 05 glühten die Drähte heiß. Lange sah es danach aus, dass der französische Torjäger von Eintracht Frankfurt ab der kommenden Spielzeit für die Nullfünfer aufläuft. Dazu wird es nun aller Voraussicht nach aber nicht kommen.

Laut ‚Sky‘ ist ein Wechsel des 24-Jährigen zum Bundesligisten aus Rheinland-Pfalz vom Tisch. Die Mainzer sind dem Bericht zufolge nicht mehr dazu bereit, die von Braunschweig geforderte Ablösesumme zu zahlen. Die Rede ist von zwei bis zweieinhalb Millionen Euro. Zudem verpflichtete Mainz heute Benedict Hollerbach (24) von Union Berlin.

Vollständig abschminken muss sich der Angreifer den Traum von der Bundesliga aber wohl noch nicht. Mit Werder Bremen und dem Hamburger SV sind zwei andere Klubs an Philippe interessiert, so der Pay-TV-Sender. Beide sind in der kommenden Saison im deutschen Oberhaus vertreten. Eine Offerte bzw. ein konkreter Vorstoß der beiden Nordvereine steht aber noch aus.