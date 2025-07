Entscheidung steht: HSV-Boss äußert sich zu Jatta

Beim Hamburger SV hat Bakery Jatta endgültig keine Zukunft mehr. „Es ist eine rein sportliche Entscheidung. Das hat mit dem Menschen Bakery Jatta absolut nichts zu tun. Wir werden Baka bei jeglicher Entscheidung unterstützen“, betonte Sportvorstand Stefan Kuntz im Rahmen einer Medienrunde (zitiert via ‚Bild‘).

An den Bundesliga-Aufsteiger ist der Flügelspieler bis 2029 gebunden, dennoch will der HSV Jatta wenn möglich noch in diesem Sommer loswerden. Erste Anfragen für den 27-Jährigen gibt es bereits, allerdings muss der Spieler selbst noch davon überzeugt werden, sich einen neuen Arbeitgeber zu suchen.