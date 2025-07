HSV: Erste Anfragen für Jatta

Nachdem bekannt wurde, dass der Hamburger SV mit einer Trennung von Bakery Jatta liebäugelt, haben offenbar die ersten Interessenten angebissen. Laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ liegen den Rothosen zwei Anfragen vor. Diese wurden dem Bericht zufolge an den Berater des Flügelstürmers weitergeleitet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis 2029 ist der 27-jährige Rechtsaußen noch an den HSV gebunden. Da sich Jatta in Hamburg sehr wohlfühlt, kann er sich dem Lokalblatt zufolge „maximal eine Leihe“ vorstellen. Welches Transfermodell sich die beiden interessierten Vereine vorstellen, wird nicht überliefert. In der vergangenen Saison kam der Angreifer schon nur noch sporadisch zum Einsatz, die Aussicht auf Spielzeit in der Bundesliga ist dementsprechend gering.