Mainz schnappt sich Hollerbach

Mainz 05 verstärkt die Offensive und bedient sich dabei bei Union Berlin. Wie die 05er offiziell bekanntgeben, wechselt Benedict Hollerbach von der Alten Försterei an den Bruchweg. Der 24-Jährige war in der abgelaufenen Spielzeit mit neun Treffern und drei Vorlagen der wichtigste Offensivakteur von Union. In Mainz unterschreibt Hollerbach einen Vertrag bis 2029.

Sportdirektor Niko Bungert sagt: „Wir freuen uns sehr, dass wir Benedict für uns gewinnen konnten. Er passt mit seiner Spielweise perfekt zum intensiven und mutigen Fußballstil in Mainz. Er ist einer der dynamischsten und laufstärksten Profis der Bundesliga und auf verschiedenen Offensivpositionen einsetzbar, er ist spielstark, antrittsschnell und torgefährlich. Bei Union hat er in den vergangenen beiden Jahren auf und neben dem Platz eine tolle Entwicklung genommen und ist zum Führungsspieler gereift.“

Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs laut der Mainzer Mitteilung Stillschweigen. Zuletzt wurde jedoch über eine Summe von rund zehn Millionen Euro spekuliert. ‚Sky‘ berichtet nun sogar von bis zu zwölf Millionen Euro. Auch Borussia Mönchengladbach hatte die Fühler nach Hollerbach ausgestreckt, nun gehen die Fohlen aber leer aus.