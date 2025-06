Für 20 Millionen: Wird Leipzig Transferflop Elmas los?

RB Leipzig könnte den Transferverlust bei Eljif Elmas überraschend gering halten. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der 25-jährige Mazedonier das Interesse mehrerer Serie A-Klubs geweckt. Aktuell ist der offensive Spielmacher von Leipzig an den FC Turin verliehen. Dort überzeugte Elmas zwar in der abgelaufenen Rückrunde mit guten Leistungen und vier Treffern in 13 Partien, der italienische Klub ließ dennoch die Frist zur Kaufoption verstreichen.

Nun erwartet RB andere Angebote und hofft auf eine Ablöse im Bereich von 20 Millionen Euro. Im vergangenen Sommer hatten die Sachsen noch 24 Millionen für den 67-fachen Nationalspieler an die SSC Neapel überwiesen. Dieser konnte sich in der Bundesliga jedoch nicht durchsetzen.