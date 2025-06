Bericht: BVB holt 18-Millionen-Stürmer

FT-Meinung

In Serhou Guirassy (29) verfügt der BVB über lediglich einen waschechten Mittelstürmer, Maximilian Beier (22) bekleidet in der Regel eher Position um den Stoßstürmer herum. Mit Silva würde Niko Kovac einen vollwertigen Guirassy-Backup erhalten. Ob die Dortmunder aber in Silva so viel Potenzial sehen, um dafür 18 Millionen Euro aus dem ohnehin schon knapp bemessenen diesjährigen Transferbudget zusammenzukratzen, ist fraglich.