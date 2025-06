BVB-Wechsel: Bellingham hebt den Daumen

Jobe Bellingham (19) will den gleichen Karriereweg wie sein großer Bruder einschlagen und künftig in schwarz-gelb auflaufen. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat der Mittelfeldspieler dem BVB seine Zusage gegeben. Jetzt sollen die konkreten Ablöseverhandlungen mit dem AFC Sunderland starten.

Beim Premier League-Aufsteiger besitzt Bellingham einen Vertrag bis 2028. Die Black Cats setzten das Preisschild zuletzt bei 30 Millionen Euro an. Laut ‚Bild‘ will der BVB aktuell maximal 25 Millionen Euro Sockelablöse zahlen. Die Diskrepanz ist also überschaubar.

Update (22:50 Uhr): Fabrizio Romano berichtet, dass Sunderland derzeit sogar auf die 40 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel verweist und kein Interesse an Verhandlungen über eine niedrigere Ablöse signalisiert.

Ende der vergangenen Woche hatte Bellingham bereits Eintracht Frankfurt abgesagt. Interesse zeigen auch RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Topklubs aus der Premier League. Die besten Karten auf den Zuschlag hat nun aber Borussia Dortmund.