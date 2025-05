BVB geht All in: Bellingham vor 30-Millionen-Wechsel?

Borussia Dortmund setzt alle Hebel in Bewegung, damit sich Jobe Bellingham (19) auf ein Engagement an der Strobelallee festlegt. Laut der ‚Bild‘ lockt der Bundesligist den englischen Mittelfeldspieler mit einer zentralen Führungsrolle, die er auf Anhieb einnehmen soll.

Der kleine Bruder von Real-Star Jude Bellingham (21) ist Dortmunds Wunschspieler für die Zentrale. Wie das Boulevardblatt weiter berichtet, will der BVB den 30-Millionen-Deal schnell über die Bühne bringen – bestenfalls schon in den kommenden Tagen.

Erst am Wochenende hat der 1,91 Meter große Rechtsfuß mit dem AFC Sunderland den Aufstieg in der Premier League klargemacht. Jetzt will sich Bellingham entscheiden, für welchen Klub er kommende Saison auflaufen möchte. Unter anderem Eintracht Frankfurt, RB Leipzig sowie sämtliche englische und italienische Topklubs sollen ebenfalls in der Verlosung mitmischen.