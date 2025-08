BVB: Bellingham sorgt für Geldregen

Borussia Dortmund profitiert noch immer von dem Wechsel von Jude Bellingham zu Real Madrid. Erst in diesem Sommer erreichte die Schwarz-Gelben eine weitere Bonuszahlung in Höhe von drei Millionen Euro. Weitere neun Millionen Euro sind noch offen und leicht zu erreichen – allein die Qualifikation für die Champions League von Real führt zu Nachschlägen. Der BVB rechnet mit diesem Betrag in den kommenden drei Jahren.

Die fixe Ablöse für den heute 22-jährigen Mittelfeldspieler betrug zum Zeitpunkt des Wechsels vor zwei Jahren 103 Millionen Euro. Insgesamt 30 Millionen Euro wurden als mögliche Bonuszahlungen vereinbart, 21 davon sind an der Strobelallee bereits eingegangen. Sportlich soll Jobe Bellingham (19), der in diesem Sommer vom AFC Sunderland kam, in die Fußstapfen seines Bruders treten.