Mehr als gedacht: So teuer ist Alonso

Real Madrid greift für Xabi Alonsos Verpflichtung allem Anschein nach doch tiefer in die Tasche. Laut dem ‚kicker‘ fließt eine Entschädigung in Höhe von zwölf bis 15 Millionen Euro aus Madrid an Bayer Leverkusen – zuletzt war von fünf bis zehn Millionen die Rede.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nicht ausgeschlossen, dass der Werksklub die Summe direkt in frisches Spielerpersonal reinvestieren möchte. Während nämlich zahlreiche kostspielige Neuzugänge in Leverkusen gehandelt werden, wird für den Alonso-Nachfolger keine Ablöse fällig.

Erik ten Hag ist seit seinem Aus bei Manchester United im vergangenen Oktober ohne Anstellung und entsprechend frei verfügbar. Der niederländische Übungsleiter wird aller Voraussicht nach am morgigen Montag seine Unterschrift unter ein bis 2027 gültiges Arbeitspapier unterm Bayer-Kreuz setzen.