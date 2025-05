Bayer findet Oermann-Abnehmer

Tim Oermann (21) wird die kommende Spielzeit in der österreichischen Bundesliga verbringen. ‚Sky‘ zufolge hat sich Bayer Leverkusen mit Sturm Graz auf eine Leihe des Defensivakteurs verständigt. In der Steiermark wird er im internationalen Geschäft, womöglich sogar in der Champions League an den Start gehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Längst war klar, dass Oermann den VfL Bochum in diesem Sommer ein Jahr vor Vertragsende verlässt. Die Werkself hat sich zwar die Dienste des deutschen U21-Nationalspielers gesichert, er ist allerdings erst ab 2026 in Leverkusen eingeplant. Bayer stattet den Rechtsfuß dem Vernehmen nach mit einem Arbeitspapier bis 2029 aus.