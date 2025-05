Düsseldorf: Neuer Angreifer im Visier

Fortuna Düsseldorf ist auf der Suche nach einem neuen Angreifer wohl in der Schweiz fündig geworden. Die Schweizer Zeitung ‚Blick‘ berichtet, dass der Zweitligist beim BSC Young Boys wegen Cédric Itten vorstellig geworden ist. Dem 28-Jährigen sollen aber noch weitere Anfragen vorliegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erfahrung im deutschen Profifußball sammelte der Stürmer bereits vor vier Jahren, als die SpVgg Greuther Fürth ihn von den Glasgow Rangers für ihre Bundesliga-Saison ausgeliehen hatte. Nach zwölf Einsätzen und zwei Toren endete die Leihe im Winter aber vorzeitig. Deutlich treffsicherer zeigt sich Itten seit seiner Rückkehr in die Schweiz vor zweieinhalb Jahren, in der abgelaufenen Saison konnte er mit zwölf Toren und fünf Vorlagen in 48 Pflichtspielen allerdings auch nicht immer überzeugen.