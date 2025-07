Neuer Klub für Vlachodimos?

In der Torhüter-Hierarchie bei Newcastle United ist Odysseas Vlachodimos ins hintere Glied gerückt, weshalb der griechische Nationaltorhüter womöglich noch in diesem Sommer eine Luftveränderung anstrebt. Interesse am 31-jährigen Keeper gibt es nach Informationen von ‚The Athletic‘ aus Spanien. Betis Sevilla soll den gebürtigen Stuttgarter auf dem Zettel haben.

Da die Magpies vor einem Jahr noch 23,5 Millionen Euro Ablöse an Nottingham Forest für Vlachodimos zahlten, würde ein Verkauf zum jetzigen Zeitpunkt wohl mit einem dicken Minusgeschäft einhergehen. Deshalb sei ein Leihgeschäft die wohl wahrscheinlichste Lösung, betont das englische Portal. Außerdem müsste Newcastle einen erheblichen Teil des Gehalts von Vlachodimos weiterzahlen.