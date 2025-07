Honorat verlängert in Gladbach

Borussia Mönchengladbach und Rechtsaußen Franck Honorat verlängern ihre Zusammenarbeit um ein Jahr. FT hatte heute Vormittag exklusiv vom bevorstehenden Deal berichtet. Das neue Arbeitspapier des 28-jährigen Franzosen läuft bis 2029.„Franck ist in seinen ersten beiden Jahren bei uns zu einem wichtigen Pfeiler in unserem Spiel, zu einem der Top-Vorbereiter der Bundesliga und zu einem der Gesichter dieser Mannschaft geworden“, sagt Roland Virkus, Geschäftsführer Sport bei Borussia Mönchengladbach.

Honorat war 2023 für acht Millionen Euro von Stade Brest an den Niederrhein gewechselt und hat dort in 56 Pflichtspielen zehn Tore und 22 Vorlagen beigesteuert. Den interessierten Vereinen Leeds United, FC Valencia oder Stade Rennes macht Honorat damit einen Strich durch die Rechnung. „Ich fühle mich menschlich extrem wohl in dieser Verbindung mit sehr loyalen und respektvollen Menschen. Das ist genau das, was ich brauche, und deswegen ist Borussia der perfekte Klub für mich“, erklärt der Franzose selbst.