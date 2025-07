Wolfsburg: Letzte Details bei Lindström geklärt

Der VfL Wolfsburg kann sich auf einen neuen Offensivspieler freuen. Wie Matteo Moretto berichtet, ist der Wechsel von Jesper Lindström zu den Niedersachsen beschlossene Sache. Der 25-Jährige wird für eine Leihgebühr von 1,5 Millionen Euro von der SSC Neapel ausgeliehen. Für den Anschluss besitzen die Wölfe eine Kaufoption von 16 Millionen Euro zuzüglich zwei Millionen Euro Boni.

Berichten aus Dänemark zufolge befindet sich der Däne gegenwärtig zum Medizincheck in der Autostadt. Für Lindström bedeutet der Wechsel die Rückkehr in die Bundesliga. Bereits von 2021 bis 2023 jagte er im deutschen Oberhaus für Eintracht Frankfurt der Kugel hinterher. In der vergangenen Saison war er an den FC Everton verliehen.