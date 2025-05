XXL-Gehalt: Schriftliches Angebot für Sané

Mit seinem Beraterwechsel kurz vor Abschluss einer Vertragsverlängerung mit dem FC Bayern hat sich Leroy Sané auf einen gefährlichen Poker eingelassen. Seither ist die Zukunft des Flügelstürmers offener denn je. Nun hat sich dem 29-Jährigen aber wohl eine neue Tür geöffnet.

Galatasaray soll Sané ein sehr lukratives Angebot unterbreitet haben, berichtet ‚Sky‘. Von einer schriftlichen Offerte, die dem 69-fachen Nationalspieler mehr als zehn Millionen Euro netto pro Saison zusichert, ist die Rede. Neben dem Istanbuler Traditionsklub seien zudem auch Vereine aus England sowie die SSC Neapel interessiert.

Ob sich Sané auf ein sportliches Downgrade dieser Art einlassen wird, ist noch offen. Wirtschaftlich dürften die Münchner keinesfalls an das Angebot aus der Türkei herankommen. Vielleicht lässt sich die neue Situation um die Absage von Florian Wirtz (21) und dem starken Interesse von Gala an Sané aber von der Spielerseite nutzen, um am vorliegenden Bayern-Angebot doch noch etwas zu schrauben. Weitere Gespräche zwischen Sané und den Münchnern sollen in Kürze stattfinden.