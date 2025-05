Mega-Klausel: Portos Wunderkind Mora verlängert

Toptalent Rodrigo Mora hat seinen Vertrag beim FC Porto vorzeitig verlängert. Wie die Drachen mitteilen, bindet sich das portugiesische Wunderkind bis 2030 an den Verein. Das bisherige Arbeitspapier des 18-Jährigen lief bis 2027. Die Ausstiegsklausel wurde dem Vernehmen nach auf 100 Millionen Euro festgesetzt. Vor allem Champions League-Finalist Paris St. Germain soll um die Dienste des offensiven Mittelfeldspielers geworben haben. In seiner ersten Profisaison hat sich Mora bereits als Stammspieler etabliert und 21 Ligaspiele absolviert, in denen er mit acht Toren und vier Vorlagen glänzte.

Sportdirektor Andoni Zubizarreta zeigt sich voll des Lobes: „Rodrigo hat sich diesen Vertrag auf dem Platz verdient, denn dort verdient man sich Verträge. Man verdient ihn sich Tag für Tag, im Training, Spiel für Spiel. Er hat seine Aufgabe gut gemacht, ist ein großartiger Spieler und verkörpert die Werte des FC Porto und die Arbeitsweise des Vereins. Es ist ein anspruchsvoller Weg, denn auf höchstem Niveau zu spielen, ist anspruchsvoll, aber er bringt die nötige Mentalität und Qualität mit und ist ein Vorbild für die jungen Spieler in unserem Nachwuchssystem. Mit Talent und Engagement ist es möglich, in die erste Mannschaft zu gelangen.“