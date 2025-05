Karriereende: Kehrtwende bei Burgstaller

Hängt Guido Burgstaller zum Saisonende seine Fußballschuhe doch noch nicht an den Nagel? Angesprochen auf sein baldiges Karriereende bei Rapid Wien sagte der 36-jährige Angreifer gegenüber ‚Sky Austria‘: „Wer sagt, dass ich aufhöre? Ich bin mit den Rapid-Verantwortlichen Mecky Katzer und Steffen Hofmann in gutem Austausch. Von dem her schauen wir mal.“ Im Dezember hatte Burgstaller bei einem tätlichen Angriff einen Schädelbasisbruch erlitten. Zwischenzeitlich wurde ein vorzeitiges Ende der Laufbahn des Ex-Schalkers befürchtet.

Mitte April feierte Burgstaller dann doch noch sein Comeback, blieb allerdings bis zum vergangenen Wochenende ohne Treffer. Ausgerechnet beim 2:1-Sieg gegen Stadtrivale Austria Wien gelang dem Routinier sein neuntes Saisontor zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung. „Sollte es wirklich mein letztes Derby gewesen sein, hätte ich es mir nicht besser erträumen können“, freute sich Burgstaller über seinen Treffer.