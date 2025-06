VfB verleiht Ulrich erneut

Laurin Ulrich (20) bleibt dem VfB Stuttgart erhalten, wird aber eine weitere Spielzeit verliehen. Wie die Schwaben offiziell bestätigen, wurde das Arbeitspapier des Eigengewächses verlängert. Gleichzeitig gibt der Pokalsieger die Leihe zu Zweitligist 1. FC Magdeburg bekannt.

Ulrich war in Hinrunde der vergangenen Saison als Leihspieler für den SSV Ulm aktiv. In der Rückrunde kam der Mittelfeldspieler für die Zweitvetretung des VfB in der dritten Liga zum Einsatz. Dort absolvierte er 18 Partien und war an zehn Treffern direkt beteiligt.