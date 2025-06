Textor verlässt Olympique Lyon

John Textor ist nicht länger für Olympique Lyon tätig. Der tief in der Krise steckende französische Klub gibt den Rücktritt des Präsidenten und Gesellschafter offiziell bekannt. Michele Kang, die seit 2023 im OL-Vorstand sitzt, wird als Nachfolgerin des 59-jährigen US-Amerikaners vorgestellt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Textor zieht damit Konsequenzen aus der finanziell angespannten Situation. Weil OL die Auflagen des DNCG nicht erfüllen konnte, droht der Zwangsabstieg in die Ligue 2. „Ich danke allen bei OL für ihren Einsatz in dieser außergewöhnlich schwierigen Zeit. Michele ist die ideale Wahl, um OL in die nächste Phase zu führen, und ich habe volles Vertrauen in sie und in OL, das unter ihrer Führung gestärkt hervorgehen wird“, lässt sich der Geschäftsmann zitieren.