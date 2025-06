UEFA-Deal: Hoffnung für Lyon

Im Zuge des drohenden Zwangsabstiegs hat sich Olympique Lyon in anderer Instanz etwas Luft verschafft. So gibt OL bekannt, dass der Klub eine Vereinbarung mit der Finanzkontrollbehörde der UEFA unterzeichnet hat. Demnach darf Lyon, das in der abgelaufenen Saison Platz sechs erreichte, in der kommenden Saison an der Europa League teilnehmen, sofern der Klub freigesprochen wird: „OL dankt den Vertretern der UEFA, die ihn in diesem Verfahren begleitet haben.“

Die Franzosen wurden am Dienstag vom Management-Kontrollsystem der Finanzaufsicht (DNCG) wegen finanzieller Verfehlungen zum Zwangsabstieg verdonnert. Gegen das Urteil hat der sechsfache französische Meister Revision eingelegt und erhofft sich eine mildere Strafe.