Nach Dopingsperre: Monaco holt Pogba zurück auf die große Bühne

Nachdem Paul Pogba im August 2023 positiv auf körperfremdes Testosteron getestet wurde, hing die Karriere des Superstars am seidenen Faden. Der Franzose in Diensten von Juventus Turin hatte zunächst eine vierjährige Sperre erhalten, die später auf 18 Monate reduziert wurde. Der 32-Jährige kehrt nun zwei Jahre später nach längerer Vereinssuche ins Rampenlicht zurück und heuert bei einem Champions League-Teilnehmer an.

Die AS Monaco nimmt Pogba unter Vertrag. Das gibt der Ligue 1-Klub offiziell bekannt. Im Fürstentum erhält der Mittelfeldspieler ein bis 2027 gültiges Arbeitspapier. Dafür nimmt der Weltmeister von 2018 deutliche Gehaltseinbußen im Vergleich zu früheren Engagements in Kauf.

Pogba wird bei Monaco erstmals in seiner Laufbahn im französischen Oberhaus auflaufen. Bei der AS möchte der 91-fache Nationalspieler nach seiner langen Auszeit wieder Fuß fassen und sich abermals im europäischen Spitzenfußball etablieren.