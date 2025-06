35 Millionen: Sunderland holt Bellingham-Ersatz

Der AFC Sunderland hat einen Nachfolger für den zu Borussia Dortmund abgewanderten Jobe Bellingham gefunden. Wie FT aus Frankreich erfuhr, haben sich die Black Cats mit Racing Straßburg auf einen Wechsel von Habib Diarra (21) verständigt. Satte 35 Millionen Euro inklusive Boni überweist der Premier League-Aufsteiger nach Frankreich.

Vertraglich ist der Senegalese (vier Länderspiele) noch bis 2028 an Straßburg gebunden. Trotz seines Alters ist Diarra Kapitän und absoluter Leistungsträger des Ligue 1-Vertreters. In der abgelaufenen Saison sammelte er neun Torbeteiligungen in 30 Spielen.