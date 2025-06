Brighton holt Frankfurts Ramming

Torwart-Talent Nils Ramming verlässt Eintracht Frankfurt und wechselt nach England. Bei Brighton & Hove Albion unterschreibt der 18-Jährige einen Vertrag bis 2030. Inklusive Boni fließt bis zu eine Million Euro an den Main. Ramming stand in der abgelaufenen Saison 30 Mal beim Frankfurter Regionalliga-Team zwischen den Pfosten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Brighton plant den schwedischen U19-Nationalspieler, der auch für Deutschland spielberechtigt ist und in London geboren wurde, zunächst bei der U21 ein. Deren Trainer Shannon Ruth erklärt: „Nils ist ein talentierter junger Torwart, der über internationale Erfahrung in der Jugendnationalmannschaft Schwedens verfügt und in der vergangenen Saison Stammspieler in der Reservemannschaft von Eintracht Frankfurt war. Wir sind begeistert von Nils‘ Potenzial.“