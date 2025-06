Neuer Interessent für ter Stegen

Marc-André ter Stegen steckt in der Zwickmühle. Einerseits möchte er sich beim FC Barcelona trotz der Verpflichtung von Joan García durchsetzen, andererseits will er bei der WM 2026 das deutsche Tor hüten, was Spielpraxis auf Vereinsebene erfordert. Vielleicht muss sich der 33-Jährige daher doch mit einem Wechsel befassen, ein Interessent steht bereits bereit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der ‚L’Équipe‘ hat die AS Monaco den Schlussmann auf dem Zettel. Wie das Blatt berichtet und die ‚Mundo Deportivo‘ bestätigen kann, gab es bereits Kontakt zwischen dem Nationalmannschaftskeeper und dem Klub aus dem Fürstentum. Aus Katalonien ist kein Widerstand zu erwarten, die Blaugrana möchten den Ex-Gladbacher lieber früher als später von der Gehaltsliste streichen.

Zwar beschäftigen sich die Monegassen auch mit anderen Namen wie Vanja Milinkovic-Savic (28, FC Turin) oder Ugurcan Cakir (29, Trabzonspor), der Deutsche ist aber die oberste Priorität. Aktuell tendiert ter Stegen noch zu einem Verbleib in Barcelona, dies könnte sich angesichts der Gesamtsituation allerdings schnell ändern.