52-Millionen-Klausel: Kean heiß begehrt

Der nächste Interessent steigt in das Rennen um Moise Kean von der AC Florenz ein. Al Qadsiah „meint es ernst“ beim 25-Jährigen und will die Ausstiegsklausel in Höhe von 52 Millionen Euro zahlen, berichtet der ‚Corriere dello Sport‘. Zudem bietet der saudische Vertreter Kean ein fürstliches Jahresgehalt von 15 Millionen Euro an.

Vertraglich ist der italienische Nationalstürmer (21 Spiele) bis 2029 an die Viola gebunden, darf den Verein aber ab dem 1. Juli aufgrund benannter Klausel verlassen. Auch Manchester United und der FC Barcelona haben Kean auf dem Zettel.