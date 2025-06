Nach Genua-Aus: Balotelli will zu Drittligist

Seine verrückte Karriere könnte Mario Balotelli demnächst in der dritten spanischen Liga fortsetzen. Wie die aus Murcia stammende Zeitung ‚La Verdad‘ und die ‚as‘ übereinstimmend berichten, verhandeln Vertreter des 34-Jährigen derzeit mit dem Drittligisten Real Murcia. Der exzentrische Mittelstürmer habe sich demzufolge selbst angeboten. Die Klub-Verantwortlichen werden nun unter Berücksichtigung der sportlichen und finanziellen Aspekte eine Entscheidung treffen.

In der abgelaufenen Saison scheiterte Murcia erst in den Playoffs am Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse, nachdem man in der Liga den zweiten Platz belegt hatte. Balotelli trug zuletzt seit vergangenen Oktober das Trikot vom FC Genua, verlässt den Serie A-Klub aber im Sommer nach Ablauf seines Vertrags. Der Rechtsfuß bestritt nur sieben Einsätze für Genua und absolvierte auch wegen eines Handbruchs seit Dezember kein Spiel mehr. Vor einem Monat hatte der 36-malige italienische Nationalspieler einen Seitenhieb gegen seinen aktuellen Arbeitgeber verteilt.