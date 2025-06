Wolfsburg: Amoura teurer als gedacht?

Wenn der Preis stimmt, würde sich der VfL Wolfsburg von seinem Offensivstar Mohamed Amoura trennen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, liegt die Schmerzgrenze der Wölfe aber höher als bislang angenommen. Demnach müsste eine entsprechende Offerte „die 40 Millionen Euro überschreiten“.

Zuletzt wurde Bayer Leverkusen mit dem 25-Jährigen in Verbindung gebracht. Auch Eintracht Frankfurt und Nottingham Forest wird Interesse nachgesagt, die Ablöse bislang auf 35 Millionen Euro taxiert. Faktisch steht Amoura noch als Leihgabe von Union Saint-Gilloise in Wolfsburg unter Vertrag, die Kaufpflicht in Höhe von 15 Millionen Euro soll aber längst gegriffen haben.