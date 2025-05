35 Millionen: Bedient sich Bayer in Wolfsburg?

Bayer Leverkusen verliert in diesem Sommer große Teile seiner Mannschaft, die noch im vergangenen Jahr den Meistertitel geholt hatte – inklusive Trainer Xabi Alonso. Um weiterhin oben mitspielen zu können, müssen Simon Rolfes & Co. also in neue Spieler investieren, die Florian Wirtz (22), Jeremie Frimpong (24), Jonthan Tah (29) und weitere mögliche Abgänge adäquat ersetzen können.

Ganz oben auf der Liste potenzieller Neuzugänge steht dabei Mohamed Amoura vom VfL Wolfsburg. Das berichten die ‚Wolfsburger Allgemeine Zeitung‘ und die ‚Aller Zeitung‘, denen zufolge die Wölfe bei einem Angebot in Höhe von 35 Millionen Euro „ins Grübeln kommen“ würden. Auch das Interesse von Eintracht Frankfurt und Nottingham Forest ist bereits verbrieft.

Der 25-Jährige ist aktuell noch auf Leihbasis bei den Niedersachsen, die aber 15 Millionen an Union St. Gilloise überweisen und ihn damit fest an sich binden – womöglich jedoch direkt wieder verlieren. Mit zehn Toren und zwölf Vorlagen überragte der offensiv flexible und antrittsstarke Ballkünstler in einer ansonsten recht tristen Saison der Wolfsburger.