Giroud bestätigt Frankreich-Rückkehr

Olivier Giroud dreht eine Ehrenrunde in der französischen Ligue 1. „Ich brauche eine neue Herausforderung, und als sich mir die Gelegenheit bot, nach Frankreich zurückzukehren, habe ich sie ergriffen“, erklärte der 38-jährige Stürmer im Anschluss an die 0:1-Niederlage von Los Angeles FC gegen die Vancouver Whitecaps, „der LOSC erfüllt viele Kriterien für mich und meine Familie. Ich hoffe, dass ich dem Team helfen kann, indem ich auf und neben dem Platz eine Führungsrolle übernehme und eine Verbindung zwischen den jungen Spielern und dem Trainerstab herstelle. Ich freue mich auch darauf, in der Europa League zu spielen. Lille ist ein großer Verein in Frankreich.“

Neben Giroud schlägt auch Paul Pogba (32) seine Zelte in der Ligue 1 auf. Nach zweijähriger Dopingsperre feiert der Mittelfeldspieler sein Comeback im Fürstentum bei der AS Monaco. Giroud sieht eine Signalwirkung: „Ich glaube, die Franzosen freuen sich, dass Paul Pogba und ich in die französische Liga zurückkehren. Hätten Sie mir diese Frage vor einigen Jahren gestellt, hätte ich Ihnen geantwortet, dass ich nicht vorhabe zurückzukehren (nach Frankreich, Anm. d. Red.).“