Lautern jagt weiteren Mittelfeldspieler

Neben dem sich anbahnenden Transfer von Semih Sahin (25/SV Elversberg) könnte sich der 1. FC Kaiserslautern mit einem weiteren Mittelfeldspieler verstärken. Nach Informationen der ‚Bild‘ stehen die Roten Teufel vor der Verpflichtung von Marvin Mehlem vom englischen Zweitligisten Hull City. Da der 27-Jährige dort noch einen bis 2026 gültigen Vertrag besitzt, müsste der FCK eine Ablöse zahlen.

Update (16:55 Uhr): Gegenüber ‚Transfermarkt.de‘ legt sich Mehlems Berater Ingo Haspel fest, dass es nicht zum FCK geht: „Dass Marvin nach Kaiserslautern geht, kann ich definitiv dementieren.“

Mehlem war in der abgelaufenen Rückrunde leihweise beim SC Paderborn aktiv, für den ihm in 16 Einsätzen vier Tore und zwei Vorlagen gelangen. In Kaiserslautern würde der offensive Mittelfeldspieler auf Trainer Torsten Lieberknecht treffen, den er aus gemeinsamen Zeiten beim SV Darmstadt 98 kennt. Für die Lilien stand der 1,74 Meter große Rechtsfuß insgesamt 191 Mal auf dem Rasen (21 Treffer, 31 Assists).