Yokota schon in Hamburg

Der Wechsel von Daisuke Yokota zum FC St. Pauli steht unmittelbar bevor. Das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, dass sich der Japaner bereits für den Medizincheck in Hamburg befindet und zeitnah seinen Vertrag unterschreiben wird. Dem Vernehmen nach überweisen die Kiezkicker zwei Millionen Euro für den 25-Jährigen an KAA Gent.

Diese Summe hatten die Belgier vor eineinhalb Jahren auch an Górnik Zabrze gezahlt, um den Flügelspieler zu verpflichten. Überzeugen konnte Yokota in Gent aber nicht. Die Leihe zum 1. FC Kaiserslautern war in der vergangenen Saison allerdings ein voller Erfolg, sodass es für den quirligen Dribbler jetzt eine Liga höher weitergeht.