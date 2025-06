20 Millionen: Besiktas vor Rekordeinkauf

Besiktas verstärkt seinen Angriff mit Tammy Abraham. Laut Fabrizio Romano hat sich der türkische Topklub mündlich mit der AS Rom auf einen festen Transfer des 27-Jährigen geeinigt. Für den elfmaligen englischen Nationalspieler fließen 20 Millionen Euro, womit der 1,94 Meter große Rechtsfuß zum Rekordeinkauf der Istanbuler avanciert.

Abraham habe dem Wechsel bereits zugestimmt, nun klären die Parteien die letzten Details. Rom hatte den gebürtigen Londoner 2021 für rund 41 Millionen Euro vom FC Chelsea verpflichtet. In der abgelaufenen Spielzeit war der Mitteltürmer leihweise für den AC Mailand aktiv, wo ihm wettbewerbsübergreifend in 44 Einsätzen zehn Tore und sieben Vorlagen gelangen. Ab der kommenden Saison geht Abraham in der Süper Lig auf Torejagd.