Werder: Njinmah-Abschied vom Tisch

Der Abschied von Justin Njinmah (24) ist beim SV Werder Bremen kein Thema mehr. „Horst hat Lust, mit ihm zu arbeiten“, unterstreicht Lizenzbereichsleiter Peter Niemeyer gegenüber dem ‚kicker‘, dass der Trainerwechsel von Ole Werner hin zu Horst Steffen zu einem Umdenken geführt hat.

Njinmah stand in der vergangenen Saison in 26 Bundesliga-Partien auf dem Platz, blieb aber unter der 1.000-Minuten-Marke. Niemeyer fordert: „Justin muss sich im Vergleich zur letzten Saison stabilisieren. Er hat in der vergangenen Saison leider zu viele Spiele verpasst. Jetzt muss Justin sich in der Vorbereitung zeigen und seine Anspräche untermauern.“