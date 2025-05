RB oder Bayer: Fàbregas legt sich fest

„Was auch immer passiert, ich werde diesem Verein dankbar sein. Ich bin sehr stolz auf das, was in Como entsteht“, deutete Cesc Fàbregas zuletzt seinen Abschied von Como 1907 an. Der Coach denkt auch schon an seinen Nachfolger: „Wichtig ist, dass derjenige, der nach mir kommt, einen großartigen Verein mit sehr gut vorbereiteten Jungs vorfindet.“

Und es sieht so aus, als würde Fàbregas seine Zelte bald in der Bundesliga aufschlagen. Zwei deutsche Top-Klubs sind heiß auf den Spanier. Der 38-Jährige gilt bei RB Leipzig gemeinsam mit Oliver Glasner (Crystal Palace) als bevorzugte Lösung. Bei Bayer Leverkusen ist Fàbregas der Wunschkandidat der Führungsetage auf das Erbe seines Landsmanns und ehemaligen Mittelfeldpartners Xabi Alonso, der seinen Abgang am Freitag offiziell verkündete. Fàbregas soll sich nun festgelegt haben.

Fàbregas möchte bei Abschied nur zu Bayer

Nach Informationen von ‚Sport Bild‘ und ‚Bild‘ hat Fàbregas den Verantwortlichen von Como in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass für ihn bei einem Abschied nur ein Wechsel nach Leverkusen infrage kommt. Ein Engagement bei einem anderen Serie A-Klub schloss er schon aus, nachdem vor allem der AC Mailand Interesse signalisiert hatte. Somit rechnet man sich bei Bayer große Hoffnungen aus, den Wunschtrainer zu bekommen.

Unklar ist derweil, wie hoch die Ablöse für Fàbregas, der am Comer See noch bis 2028 unter Vertrag steht, ausfallen würde. Leverkusen bietet laut italienischen Medien einen Dreijahresvertrag. Der neue Übungsleiter der Werkself soll zeitnah, möglichst noch in dieser Woche präsentiert werden. Gut möglich, dass es mit Fàbregas erneut ein spanischer Weltmeister von 2010 wird.