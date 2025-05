Die Flüge aus Düsseldorf oder Köln/Bonn in Richtung Madrid könnten in diesem Sommer gespickt sein mit Stars, die bislang in Leverkusen ihr Geld verdient haben und per One-Way-Ticket in Richtung spanische Hauptstadt fliegen. Unlängst wurde etwa Jonathan Tah (29), der Bayer ablösefrei verlässt, mit Real Madrid in Verbindung gebracht, da sein Wunschziel Barcelona weiter mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Piero Hincapié (23) und Jeremie Frimpong (24) sind immer mal wieder Thema bei den Königlichen, nun hat Xabi Alonso den Verantwortlichen seines neuen Klubs offenbar den nächsten Namen vorgeschlagen. Das zumindest berichtet das katalanische ‚El Nacional‘. Demnach hat der 43-Jährige seinen linken Schienenspieler Alejandro Grimaldo bei den Madrilenen ins Spiel gebracht.

Alonso von Mendy nicht überzeugt

Der 29-Jährige darf die Werkself für eine Ablöse zwischen 30 und 40 Millionen Euro in die spanische Liga verlassen und würde am liebsten zurück zu seinem Jugendklub Barça wechseln, findet dabei aber die gleiche Problematik vor wie Tah.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nutznießer könnte beide Male Real sein, zumal Alonso von Ferland Mendy (29) nicht überzeugt sein soll und Grimaldo unter seiner Regie bereits bewiesen hat, dass er perfekt in die Spielphilosophie des Übungsleiters passt.