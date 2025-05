Wunschtransfers: Alonso will Bayer-Duo zu Real mitnehmen

Der wichtigste Stein im diesjährigen Trainer-Domino könnte bald auch offiziell fallen. Berichten zufolge haben sich Real Madrid und Carlo Ancelotti bereits mündlich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung noch vor der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft geeinigt. Der Nachfolger wird aller Voraussicht nach Xabi Alonso von Bayer Leverkusen. Dem Vernehmen nach gibt es bei der Werkself mittlerweile keine Hoffnung mehr auf einen Verbleib des Erfolgscoaches.

Doch der erwartete Abgang des Spaniers zu den Königlichen könnte für den Doublesieger der vergangenen Saison gleich dreifach bitter kommen. Laut einem Bericht des spanischen Radiosenders ‚Cadena SER‘ hat Alonso bereits erste Transferwünsche bei seinem neuen Klub hinterlegt.

Einmalige Chance auf Wirtz-Transfer

Auf der Liste stehen zwei seiner aktuellen Schützlinge ganz oben. Der eine dürfte kaum überraschen: Florian Wirtz (22) gilt immerhin als das heißeste Eisen der kommenden Transferperiode. Einige europäische Topklubs wittern ihre Chance und befürchten, dass das Fenster für einen Wechsel des deutschen Ausnahmespielers in diesem Sommer zwar offen danach jedoch für Jahre geschlossen sein könnte.

Neben dem FC Bayern, der sich nach FT-Informationen mit Wirtz bereits auf persönlicher Ebene einig geworden ist, ist auch weiterhin Manchester City an dem Edeltechniker interessiert. Ein Transfer des Mittelfeldspielers dürfte jedoch einen Betrag deutlich jenseits der 100 Millionen Euro verschlingen.

Abwehrboss soll folgen

Der zweite Wunschspieler von Alonso ist ‚Cadena SER‘ zufolge dafür ablösefrei. Neben Wirtz möchte der designierte Real-Coach dem Bericht zufolge auch Jonathan Tah nach Madrid mitnehmen. Der 29-Jährige hat bereits bestätigt, dass er Leverkusen am Saisonende nach dann zehn Jahren im Klub verlassen wird.

Eigentlich schien das Ziel des Innenverteidigers lange Zeit klar und auf den Namen FC Barcelona zu hören. Doch die anhaltenden Finanz- und Registrierungsprobleme bei den Katalanen scheinen einen Transfer des 35-fachen deutschen Nationalspielers unmöglich zu machen.

Weitere Bayer-Gerüchte

Während das Interesse des FC Bayern an Tah in den vergangenen Monaten abgeklungen ist, sind Inter Mailand und zuletzt Manchester United in den Poker um den Bayer-Abwehrboss eingestiegen. Sollte Alonso jedoch wirklich auf die Real-Bank wechseln, hätten die Königlichen wohl gute Argumente auf ihrer Seite.

Neben Tah werden auch weitere Leverkusener Verteidiger mit einem Wechsel in die spanische Hauptstadt in Verbindung gebracht. Neben Jeremie Frimpong (24), der schon seit längerem im Visier des Klubs ist, wurde zuletzt auch über Interesse an Piero Hincapié (23) berichtet.