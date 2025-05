Real und Ancelotti einigen sich

Carlo Ancelotti wird bei Real Madrid den Weg alsbald freimachen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, haben sich die Königlichen mit dem 65-Jährigen bereits mündlich über eine vorzeitige Vertragsauflösung einigen können. Demnach sind noch einige Details zu klären, ein offizielles Statement des Vereins ist aber noch vor dem Ende der laufenden Saison zu erwarten.

Wann genau, ist noch nicht klar, ‚The Athletic‘ berichtet, dass ein Statement auch schon unmittelbar nach dem Clásico am kommenden Sonntag (16:15 Uhr) verkündet werden könnte. Ancelotti hätte noch einen Vertrag bis 2026, bekommt seine Topstars in dieser Saison aber nicht in den Griff und liebäugelt zudem mit einem Engagement bei der brasilianischen Nationalmannschaft. Die Wege werden sich also noch vor der Klub-WM trennen, Xabi Alonso ist der Favorit auf die Nachfolge.