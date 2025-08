Spielerrevolte bei Barça | Fans lachen über Xhaka

Kapitänszoff um ter Stegen

Die Personalie Marc-André ter Stegen sorgt beim FC Barcelona für große Unruhe. Die Bosse der Katalanen wollen den derzeit am Rücken verletzten Stammtorhüter der deutschen Nationalmannschaft am liebsten loswerden. Daher soll der 33-Jährige nach dem Willen des Klubs vor der Saison auch als Kapitän abgesetzt werden. Das stößt jedoch laut der ‚Marca‘ bei der Mannschaft nicht auf Gegenliebe: „Das Problem liegt weniger in möglichen Meinungsverschiedenheiten zwischen den Spielern bei der anstehenden Kapitänswahl als vielmehr in den unterschiedlichen Präferenzen der Spieler und des Vereins.“ Im Anschluss an den 7:3-Testspielerfolg von Barça gegen den FC Seoul stellte Teamkollege Frenkie de Jong klar: „Für mich ist Marc der Kapitän der Mannschaft, so wie er es auch in der vergangenen Saison war.“

Der Niederländer attestiert dem Keeper, der voraussichtlich noch zwei bis drei Monate ausfallen wird, absolute Weltklasse und lobt dessen Loyalität: „Er hat immer sein Bestes für den Verein gegeben, daher unterstütze ich Marc sehr und soweit ich weiß, tut das auch die Mannschaft.“ Auch Angreifer Ferran Torres erklärt via ‚Mundo Deportivo‘: „Ich weiß nicht, ob es eine Wahl geben wird oder nicht. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, zumindest ist mir nichts davon bekannt. Aber ter Stegen wird meiner Meinung nach allein aufgrund seiner Erfahrung und seiner langjährigen Zugehörigkeit zum Verein Kapitän werden.“

Xhaka hat keine Ahnung

Der Wechsel von Granit Xhaka von Bayer Leverkusen zum AFC Sunderland kam für viele überraschend. Der Abgang von der Werkself wirkte beinahe wie eine überstürzte Flucht vor dem neuen Trainer Erik ten Hag. Dieser Eindruck wurde nach Meinung der englischen Fans von dem 32-Jährigen in seinem ersten Interview beim neuen Klub untermauert. Für die Black Cats nahm der Mittelfeldspieler einige Q&A-Videos für Social Media auf, in denen er schnelle und kurze Antworten auf einige Fragen um den Wechsel geben sollte. Diese fielen jedoch so generisch aus, dass sich viele Fans sicher sind, dass der Schweizer nicht wirklich eine Ahnung hat, wohin er gewechselt ist. Die ‚Daily Mail‘ berichtet über „ein unglaublich unbeholfenes Vorstellungsvideo“.

Als Grund für den Wechsel nannte er „eine große Herausforderung“, über Sunderland wisse er, dass es „ein großartiger Klub“ ist. Zudem wurde Xhaka gefragt, auf welche Mitspieler und auf welche gegnerischen Klubs er sich freue. Antwort jeweils: „Auf jeden“. Dafür bekommt der Neuzugang in den Social Media-Kommentaren sein Fett weg. Dort heißt es etwa: „Dieser Mann hat keine Ahnung, zu welchem Klub er gewechselt ist“, „Außerdem kennt er keine Namen von irgendeinem Mitspieler“ und „Das Einzige, was er weiß, ist, dass er in der Premier League spielt“.