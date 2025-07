Real-Frust mit Vini | Messi im GOAT-Modus

Real legt Vini auf Eis

Vinicius Junior droht bei Real Madrid vom Gesicht des Erfolgs zum Problemfall zu werden. Denn der einstige Balon d’Or-Kandidat und die Königlichen befinden sich in sehr komplizierten Verhandlungen über einen neuen Vertrag. Im Februar hatte es die ersten Kontakte zwischen Real und den Vertretern des Angreifers gegeben – damals noch mit positiver Grundtendenz. „So Gott will, werden die Verhandlungen in den nächsten Tagen abgeschlossen sein und ich kann noch lange hier bleiben“, erklärte Vinicius damals im Anschluss. Der große Segen von oben blieb aus. Denn passiert ist seitdem nicht viel – nun droht sogar noch eine längere Pause.

Wie die ‚as‘ berichtet, hat Real sich entschieden, die Gespräche mit dem 25-Jährigen komplett auf Eis zu legen. Die in Madrid ansässige Sportzeitung rechnet erst wieder im Kalenderjahr 2026 mit neuen Verhandlungen zwischen den Parteien. Ein deutliches Zeichen an Vinicius, der dem Vernehmen nach ein Gehalt von 30 Millionen Euro fordert. Auf der anderen Seite setzt sich Real mit der langen Verhandlungspause mit Blick auf den ein Jahr später endenden Vertrag womöglich unnötig unter Zeitdruck. Auch die ‚as‘ schreibt: „Das ist vielleicht zu spät für einen Spieler wie Vinicius, bei dem man nicht riskieren kann, dass er 2027 ablösefrei geht.“

La Pulgas letzter großer Ritt?

Bei der FIFA Klub-WM war für Lionel Messi und Inter Miami im Viertelfinale gegen Paris St. Germain Schluss. Ein Turnier, bei dem der Superstar kaum Akzente setzen konnte. Messis Arbeitsnachweis mit nur einem Treffer in vier Spielen: Untypisch. Dafür ist La Pulga in der Major League Soccer weiterhin auf GOAT-Niveau unterwegs. In der Nacht zum heutigen Sonntag bezwang Miami die New York Red Bulls mit 5:1. Dabei war Messi an drei Treffern direkt beteiligt und „machte NYRB damit völlig lächerlich“, ‚Yahoo! Sports‘. Nach seinem sechsten Doppelpack in den vergangenen sieben Spielen lautet Messis Ausbeute nach 18 Spieltagen: 18 Treffer, sieben Vorlagen. Selbst auf der offiziellen Medienseite der MLS lautet die Schlagzeile: „Inter Miami staunt über weitere Messi-Magie“.

Messis Trainer und damaliger Ex-Mitspieler bei Argentinien, Javier Mascherano, lobte nach der Partie in höchsten Tönen: „Wir, die wir mit ihm zusammenarbeiten dürfen, sind sehr privilegiert, all das auch erleben zu dürfen. Letztendlich empfindet jeder Sportfan – nicht nur Fußballfan – Bewunderung für diese Klasse von Sportlern: Leo Messi, Michael Jordan zu seiner Zeit, Rafa Nadal – Menschen, die über ihren Sport hinausgewachsen sind.“ Für die US-Fans könnten es allerdings die letzten Monate sein, in denen sie den achtfachen Weltfußballer bestaunen dürfen. Zum Jahresende läuft Messis Vertrag aus. Saudi-Arabien lockt mit dem ganz großen Geld (Stichwort: 500 Millionen Euro Gehalt).